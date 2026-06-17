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Η νέα καμπάνια της COSMOS Insurance αναδεικνύει ό,τι πραγματικά χρειάζεται ασφάλεια

 17.06.2026 - 10:22
Η νέα καμπάνια της COSMOS Insurance αναδεικνύει ό,τι πραγματικά χρειάζεται ασφάλεια

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της COSMOS Insurance έρχεται να μας θυμίσει ότι για την προστασία όσων έχουν αξία στη ζωή μας, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Μέσα από πέντε χιουμοριστικά digital videos με εκκεντρικούς πρωταγωνιστές που αναζητούν μια πολύ συγκεκριμένη ασφαλιστική πρόταση, η εταιρεία παρουσιάζει πέντε από τα βασικά ασφαλιστικά της προγράμματα ως την ιδανική απάντηση ακόμα και στις πιο εξεζητημένες ανάγκες. Ένας guru του αμπιάνς, μια businesswoman με παραγωγικό άγχος, ένα μοντέλο με πολύ εκφραστικό… φρύδι, ένας πονόψυχος νέος οδηγός και ένας ιδιοκτήτης σκύλου μοιράζονται τις ανάγκες τους στην κάμερα και ανακαλύπτουν ότι αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι η σιγουριά και η ολοκληρωμένη προστασία που μπορεί να τους προσφέρει η κατάλληλη ασφαλιστική λύση.

Τα προγράμματα homeCARE για την ασφάλεια κατοικιών, officeCARE για την ασφάλεια γραφείων, cyprusCHOICE για την ασφάλεια υγείας, myDRIVEplus για την ασφάλεια αυτοκινήτου και petCARE για την ασφάλεια κατοικιδίων παρουσιάζονται με έναν φρέσκο και αναπάντεχο τρόπο, αφού η νέα καμπάνια αντανακλά πλήρως τη μοντέρνα φιλοσοφία της COSMOS Insurance.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας που περιλαμβάνει digital videos, YouTube advertising, προβολή στα Social Media, διαφημίσεις στο δίκτυο της Google, ραδιοφωνικά spot και διαφημιστικές πινακίδες, η COSMOS Insurance για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι το χιούμορ και η πρωτοτυπία είναι τα μέσα για να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό και να αναδείξεις την ασφάλιση ως μια συνειδητή επιλογή προστασίας για ό,τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.

Δείτε τα video της καμπάνιας:

https://youtu.be/uK-YepKeqfI

https://youtu.be/4wgol307TLc    

https://youtu.be/ZCk-gNjhgSA 

https://youtu.be/vmJzu3EVemQ 

https://youtu.be/rrQMhTy60n4 

Σχετικά με την COSMOS Insurance

Η COSMOS Insurance ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο. Με έδρα τη Λευκωσία και υποκαταστήματα σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, η εταιρεία προσφέρει καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών της. Απασχολεί πάνω από 70 άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες και συνεργάζεται με περισσότερους από 150 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλο το νησί. Η COSMOS Insurance δεσμεύεται για γρήγορη και δίκαιη πληρωμή απαιτήσεων, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 40.000 πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την COSMOS Insurance, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, καθώς και τα κανάλια της εταιρείας σε Youtube, Instagram, Facebook, TikTok και LinkedIn.

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