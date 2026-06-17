Όλοι βγάζουν φωτογραφία σε αυτό το σημείο στον Κάππαρη – Το Instagram Spot που έγινε αξιοθέατο

Το Instagram Spot που δημιούργησε ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας βρίσκεται ανάμεσα στις παραλίες Κάππαρη και Σκουταρόσπηλιο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για φωτογραφίες και βίντεο.

Η κατασκευή του έγινε με φυσικά υλικά και αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Δήμου για ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής και ενίσχυση της τουριστικής της προβολής.