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Ξεκίνησαν στη 1 τα ξημερώματα από το αεροδρόμιο Λάρνακας και έφτασαν πεζοί στην Αγία Νάπα - Ο λόγος θα σας εκπλήξει

 17.06.2026 - 10:43
Ξεκίνησαν στη 1 τα ξημερώματα από το αεροδρόμιο Λάρνακας και έφτασαν πεζοί στην Αγία Νάπα - Ο λόγος θα σας εκπλήξει

Έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν την Κύπρο επέλεξαν οι Σέρβοι αδελφοί Nenad και Alex Popovic, οι οποίοι περπάτησαν από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι την Αγία Νάπα αμέσως μετά την άφιξή τους στο νησί.

Το οδοιπορικό τους ξεκίνησε στη 1 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, με τους δύο ταξιδιώτες να διανύουν πεζοί δεκάδες χιλιόμετρα κατά μήκος της διαδρομής.

Ο Αντιδήμαρχος Αγίας Νάπας, Αντώνης Χρίστου, συναντήθηκε με τα δύο αδέλφια, τα οποία μίλησαν με ενθουσιασμό για την εμπειρία τους, τη φιλοξενία που συνάντησαν και τα μοναδικά τοπία που αντίκρισαν κατά τη διαδρομή.

Όπως ανέφεραν, η πεζοπορία αποτελεί τρόπο ζωής για τους ίδιους, ενώ το συγκεκριμένο εγχείρημα είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέθηκε με την ευαισθητοποίηση για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Οι δύο ταξιδιώτες δήλωσαν ότι το περπάτημα τους επέτρεψε να γνωρίσουν την Κύπρο με έναν πιο αυθεντικό τρόπο, βιώνοντας από κοντά εικόνες και εμπειρίες που δύσκολα θα απολάμβαναν με οποιοδήποτε άλλο μέσο μετακίνησης.

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