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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του 22χρονου φοιτητή που απήχθη στην Κύπρο - Το χρονικό της υπόθεσης

 17.06.2026 - 11:05
Στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του 22χρονου φοιτητή που απήχθη στην Κύπρο - Το χρονικό της υπόθεσης

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αρπαγής, απαγωγής ή/και στέρησης της ελευθερίας προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, δίνονται στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες του SHAHRUAR AHMED EMON, 22 ετών, από το Μπαγκλαντές, φοιτητής, κάτοικος Ορόκλινης.

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Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το πιο πάνω πρόσωπο αναχώρησε από την οικία του στις 12/06/2026, αναφέροντας ότι θα μετέβαινε για πρώτη ημέρα για εργασία σε εργοστάσιο, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο 22χρονος απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία.

Ακολούθως, ο πατέρας του έλαβε μήνυμα από το κινητό τηλέφωνο του υιού του, στο οποίο ζητούσε βοήθεια, ενώ από το σημείο αυτό και έπειτα δεν έχει υπάρξει καμία περαιτέρω επικοινωνία.

Το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου παραμένει απενεργοποιημένο και δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις συγγενικών του προσώπων.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων της υπόθεσης, δίνονται στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες του 22χρονου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους αριθμούς τηλεφώνου 24-804096 ή 24-804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό τηλεφώνου 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

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