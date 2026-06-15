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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτός είναι ο 22χρονος που απήχθη στην Κύπρο - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του - Βοηθήστε να εντοπιστεί

 15.06.2026 - 10:39
Αυτός είναι ο 22χρονος που απήχθη στην Κύπρο - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του - Βοηθήστε να εντοπιστεί

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αρπαγής, απαγωγής ή/και στέρησης της ελευθερίας προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, δίνεται στη δημοσιότητα φωτογραφία του SHAHRUAR AHMED EMON, 22 ετών, από το Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το πιο πάνω πρόσωπο αναχώρησε από την οικία του στις 12/06/2026, αναφέροντας ότι θα μετέβαινε για πρώτη ημέρα για εργασία σε εργοστάσιο, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο 22χρονος απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία.

Ακολούθως, ο πατέρας του έλαβε μήνυμα από το κινητό τηλέφωνο του υιού του, στο οποίο ζητούσε βοήθεια, ενώ από το σημείο αυτό και έπειτα δεν έχει υπάρξει καμία περαιτέρω επικοινωνία.

Το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου παραμένει απενεργοποιημένο και δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις συγγενικών του προσώπων.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων της υπόθεσης, δίνεται στη δημοσιότητα φωτογραφία του 22χρονου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό τηλεφώνου 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

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