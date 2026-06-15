Αυτό το αυτοκίνητο ψάχνουν για τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη - Δείτε φωτογραφία

Πρόκειται για όχημα χρώματος γκρίζου, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, το τροχαίο το οποίο διερευνάται σημειώθηκε το πρωί της 7ης Απριλίου 2026 στον στην περιοχή Ορμήδειας – Ξυλοφάγου.

Η αστυνομία των Βάσεων, καλεί οποιοδήποτε που γνωρίζετι οτιδήποτε, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του οδηγού ή του οχήματος, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Δεκέλειας των Βρετανικών Βάσεων στο 1443, στο 24747900 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.