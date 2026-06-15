Σε ενδιαφέρει αν είσαι μπαμπάς: Δωρεάν είσοδος σε διάσημο υδροπάρκο - Λεπτομέρειες

Μια ξεχωριστή έκπληξη ετοιμάζει το Fasouri Watermania Waterpark για τη Γιορτή του Πατέρα, αφιερώνοντας την ημέρα στους πραγματικούς πρωταγωνιστές της οικογένειας.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, όλοι οι μπαμπάδες που θα επισκεφθούν το υδάτινο πάρκο μαζί με τα παιδιά τους θα απολαμβάνουν δωρεάν είσοδο, σε μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, γέλιο και ατελείωτες βουτιές.

Μια όμορφη ευκαιρία για να γιορτάσουν οι «βασιλιάδες του μπάρμπεκιου», οι πρωταθλητές στα dad jokes, οι ακούραστοι συμπαίκτες και οι καθημερινοί ήρωες της οικογένειας, δημιουργώντας αξέχαστες καλοκαιρινές αναμνήσεις με τους αγαπημένους τους.

Αν, λοιπόν, ψάχνεις έναν διαφορετικό τρόπο να τιμήσεις τον μπαμπά φέτος, μια οικογενειακή εξόρμηση στο Fasouri Watermania είναι η ιδανική αφορμή για μια μέρα γεμάτη δράση, διασκέδαση και δροσερές στιγμές.

Πότε: Κυριακή 21 Ιουνίου

Πού: Fasouri Watermania Waterpark

Δωρεάν είσοδος για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους.