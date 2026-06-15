«Τρόοδος In Concert» στην Προεδρική Κατοικία Τροόδους

Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των δράσεών της για στήριξη των ορεινών περιοχών με διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα, πάντα με φιλανθρωπική διάσταση. Η εκδήλωση εντάσσεται επίσης στην προσπάθεια της κας Καρσερά για την ανάδειξη εμβληματικών κτηρίων και χώρων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρύ κοινό της Κύπρου καθώς και για επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οι Πρωταγωνιστές της βραδιάς, Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου, θα παρουσιάσουν τραγούδια από τον πρόσφατο κοινό τους δίσκο «Λακούβα», καθώς και ένα πρόγραμμα με αγαπημένες επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο και την προσωπική τους δισκογραφία.

Η εκδήλωση οργανώνεται από το Γραφείου Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΕΚΟ.

Ολα τα έσοδα θα διατεθούν στην «Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού».

Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 20 ευρώ, ενώ τα εισιτήρια θα διατίθενται μέσω της Ticket Masters Cyprus.

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών, με απαραίτητη την επίδειξη δελτίου ταυτότητας στην είσοδο.

Για τη διευκόλυνση του κοινού, όσοι θα παραστούν στη συναυλία καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον χώρο στάθμευσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου Τροόδους, απ’ όπου θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία προς την Προεδρική Κατοικία Τροόδους.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καλούνται να αφιχθούν στον χώρο στάθμευσης το αργότερο μέχρι τις 19:45 για την έγκαιρη μεταφορά τους στον χώρο της συναυλίας. Λεωφορεία θα βρίσκονται στο χώρο από τις 18:30.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθιέρωση του Τροόδους ως τόπου πολιτιστικών δράσεων υψηλού επιπέδου, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας στις ορεινές κοινότητες και η στήριξη της τοπικής οικονομίας, μέσα από εκδηλώσεις που συνδυάζουν τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά.

https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7628