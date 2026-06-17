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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα: Μαχαίρωσε τρία άτομα έξω από νυχτερινό κέντρο - Φωτογραφίες από τη σκηνή

 17.06.2026 - 11:42
Απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα: Μαχαίρωσε τρία άτομα έξω από νυχτερινό κέντρο - Φωτογραφίες από τη σκηνή

Φωτογραφίες από τη σκηνή όπου εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα αποτυπώνουν την κινητοποίηση των Αρχών μετά τη σοβαρή συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων προσώπων και τη σύλληψη 21χρονου Ισραηλινού για απόπειρα φόνου.

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Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξέσπασε καβγάς μεταξύ νεαρών. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 21χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας τρία πρόσωπα, ανάμεσά τους και δύο φρουρούς ασφαλείας που επιχείρησαν να παρέμβουν για να τερματίσουν τη συμπλοκή.

 

Στις φωτογραφίες διακρίνεται η σκηνή αποκλεισμένη από μέλη της Αστυνομίας, ενώ ανακριτές διενήργησαν εξετάσεις στο σημείο.

Από τους τραυματίες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ δεύτερος τραυματίστηκε στο πόδι. Τραύματα έφεραν επίσης ο νεαρός που φέρεται να εμπλεκόταν στον καβγά καθώς και ο φίλος του υπόπτου.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για νοσηλεία, με την κατάσταση ενός εκ των τραυματιών να κρίνεται σοβαρή.

Ο 21χρονος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας και ανακρίνεται για την υπόθεση, ενώ εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν απόπειρα φόνου, καθώς και άλλα αυτόφωρα αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

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