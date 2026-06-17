Καταθέτουν οι καθηγήτριες που καλούνται να ρίξουν φως στον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, στο επίκεντρο το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι

Πρόκειται για την αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών και της Μονάδας Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Έλενα Κρανιώτη, καθώς και για την Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής, Μαρία Ραϊσάκη.

Η κατάθεσή τους αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλλε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου, Βασίλης Νουλέζας.

Βασικό σημείο της υπερασπιστικής γραμμής αποτελεί η προσπάθεια να αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκε το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού. Η πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος ουδέποτε γρονθοκόπησε το αγοράκι, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το τραύμα θα μπορούσε να έχει προκληθεί υπό διαφορετικές συνθήκες.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, εξετάζεται το ενδεχόμενο το παιδί, κατεβαίνοντας τη στενή και απότομη ξύλινη σκάλα του σπιτιού, να σκόνταψε και να χτύπησε με το κεφάλι στο τραπεζάκι του σαλονιού. Όπως αναφέρεται, το σενάριο αυτό δεν αφορά πρόσκρουση στη γωνία του επίπλου.

Η εξέταση των δύο ειδικών επιστημόνων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εκτιμήσεις τους αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός του παιδιού.

Ένιωσε έντονη αδιαθεσία ο 44χρονος κατηγορούμενος και αποχώρησε

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο 44χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και αισθανόταν έντονη αδιαθεσία. Λίγη ώρα αργότερα, ο κατηγορούμενος αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου και επέστρεψε στις φυλακές, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.



Στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου κάθονται η 27χρονη μητέρα του Άγγελου και ο τότε σύντροφος της, ο 44χρονος Χρήστος. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία. Μάλιστα η 27χρονη Ελευθερία, στις διακοπές των συνεδριάσεων, δυσφορεί όταν οι αστυνομικοί την βάζουν να καθίσει κοντά στον συγκατηγορούμενο της. Οι θέσεις τους είναι αντικρουόμενες ως προς τα περιστατικά κακοποίησης του παιδιού και ο ένας επιρρίπτει ευθύνες στον άλλον. Για το επίμαχο, ωστόσο, πρωινό της μοιραίας Κυριακής, η 27χρονη Ελευθερία εμφανίζεται να είχε βγει για λίγο από το σπίτι για να αγοράσει καφέ στον σύντροφο της, όπως της είχε ζητήσει. Ο τελευταίος, πάλι, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε ένα «ντουκ» και είδε τον Άγγελο λιπόθυμο οπότε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Ο 44χρονος αρνείται ότι χτυπούσε το παιδί και κατηγορεί τον 27χρονη ότι πολλές φορές το κακομεταχειριζόταν. Η νεαρή μητέρα, πάλι, δια της συνηγόρου υπεράσπισης, κ. Μαρίας Αβούρη, υποστηρίζει ότι ο Χρήστος ήταν εκείνος που από ένα σημείο και μετά «μεταλλάχθηκε» και ξεσπούσε στο παιδάκι, με την ίδια να φοβάται να μιλήσει. Κατά την υπεράσπιση, βάσει μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και επίσημων εγγράφων, η 27χρονη έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης με αποτέλεσμα να "βραχυκυκλώνει" με το παραμικρό, ενώ δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει ούτε τον εαυτό της, ούτε το παιδί της.



Προβάλλεται επίσης η θέση ότι το παιδί μέχρι και που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, δεν είχε το παραμικρό ίχνος κακοποίησης. Ήταν πάντα φροντισμένο. "Δεν τρελάθηκε μία μέρα ξαφνικά η μητέρα..." είπε στο δικαστήριο η δικηγόρος, η οποία έχει υποβάλλει αίτημα να προβληθεί σχετικό οπτικό υλικό που είναι πιστοποιημένο από πραγματογνώμονα, ενώ έχει υποβάλλει αίτημα να καταθέσουν και οι ειδικοί-ψυχίατροι που εξέτασαν την 27χρονη.



Και η μητέρα και η αδερφή της Ελευθερίας κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν για τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης, για την οποία ενημερώθηκαν όταν πλέον ο Άγγελος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠαΓΝΗ. Αν γνώριζαν, θα είχαν κινηθεί διαφορετικά ως προς τον Άγγελο.



Η κ. Αβούρη, εξάλλου, μιλώντας στο Cretalive.gr, αποκάλυψε ότι η Ελευθερία ακόμα και σήμερα πιστεύει κάποιες φορές ότι ο Άγγελος ζει. "Όταν πας σπίτι, πάρε με να του μιλήσω" παρακάλεσε μία φορά τη μητέρα της, ενώ άλλη φορά τους έλεγε ότι σχεδιάζει να του κάνει πάρτι.

Ως προς τον 44χρονο, πατέρα ενός κοριτσιού, υπάρχουν καταθέσεις που τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που αγαπά και προσέχει τα παιδιά, με την κόρη του να τον λατρεύει. Μάρτυρες καταθέτουν ακόμα ότι ο Χρήστος ήταν εκείνος που έβγαζε το παιδί βόλτες στο πάρκο και ότι ο Άγγελος ήταν κολλημένος πάνω του. Υπάρχουν, όμως, και καταθέσεις που τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που έκανε φασαρίες και τσαμπουκάδες στη γειτονιά. Τον Άγγελο, αρχικώς, ήθελε να τον υιοθετήσει επειδή πίστευε, όπως του είχε πει η Ελευθερία, ότι ο βιολογικός πατέρας είχε σκοτωθεί.



Από τις καταθέσεις που ξεχώρισαν και βάρυναν ακόμα περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα στην αίθουσα ήταν αυτές των διασωστών και των γιατρών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που αντίκρισαν στο σπίτι και την εικόνα του παιδιού κατά την άφιξή τους.



«Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…”. Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο… Ζήτησα ένα κουβερτάκι για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα. Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε.» περιέγραψε στην κατάθεση της γιατρός του ΕΚΑΒ. "Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους» συνέχισε η μάρτυρας.



Ο οδηγός του ταχείας επέμβασης οχήματος του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο το μοιραίο πρωινό, μαζί με γιατρό, κατέθεσε στο δικαστήριο: «Θυμάμαι ότι ο 45χρονος μας είπε ότι το παιδί έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε σε ένα τραπεζάκι. Δεν ήταν σε πανικό οι δύο κατηγορούμενοι. Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα