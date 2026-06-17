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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κράτος Μαφία»: Απέχουν από τον χειρισμό του πορίσματος Σαββίδης και Αγγελίδης – Συγκλήθηκε εκτάκτως το Εισαγγελικό Συμβούλιο

 17.06.2026 - 12:28
«Κράτος Μαφία»: Απέχουν από τον χειρισμό του πορίσματος Σαββίδης και Αγγελίδης – Συγκλήθηκε εκτάκτως το Εισαγγελικό Συμβούλιο

Η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας επέλεξε να ανοίξει τα χαρτιά της, εν μέσω του έντονου δημόσιου διαλόγου και του μεγάλου ενδιαφέροντος που περιβάλλει το υπό εξέλιξη πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

​Η Νομική Υπηρεσία ανακοίνωσε την πλήρη αποχή του Γενικού Εισαγγελέα από οποιαδήποτε αξιολόγηση ή λήψη απόφασης. Ο κ. Σαββίδης επικαλέστηκε την εμπλοκή του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, σημειώνοντας ορθά-κοφτά ότι η προσωπική σχέση και φιλία που τους συνδέει επιβάλλει την αποστασιοποίηση του, ώστε να διασφαλιστεί στο ακέραιο η αντικειμενική αμεροληψία της διαδικασίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος επίσης δήλωσε αποχή για λόγους διασφάλισης της αμεροληψίας.

​Εκτός κάδρου τίθεται και η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου, Έλενα Κλεόπα. Η κα Κλεόπα δεν θα έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία, καθώς η ίδια είχε κληθεί και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για μια από τις πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.

​Ο Γενικός Εισαγγελέας προχώρησε σήμερα στην έκτακτη σύγκληση του Εισαγγελικού Συμβουλίου. Στο σώμα αυτό, το οποίο απαρτίζεται από τους ανώτατους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, ανατέθηκε και επίσημα ο πλήρης χειρισμός, η αξιολόγηση του πορίσματος όταν αυτό φτάσει στα χέρια τους, καθώς και η λήψη οποιωνδήποτε περαιτέρω μέτρων ή αποφάσεων κριθούν απαραίτητα, μεταφέροντας έτσι το βάρος της ευθύνης σε «ουδέτερα» χέρια.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Λ. Σαββίδης επικοινώνησε σήμερα με τον Επίτροπο Διαφάνειας κ. Χάρη Πογιατζή για να ενημερωθεί για το πότε προτίθεται η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να αποστείλει ολόκληρο το πόρισμα και τα παραρτήματά αυτού στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου. Ο Επίτροπος Διαφάνειας ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν είναι σε θέση να αποστείλει το πόρισμα και τα παραρτήματα πριν από την ερχόμενη Δευτέρα.

Υπό το φως των πιο πάνω και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της δημόσιας συζήτησης, η Νομική Υπηρεσία κρίνει σκόπιμο να ανακοινώσει τις αποφάσεις της χωρίς να αναμένει τη λήψη του πορίσματος: 

  1. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα, λόγω της εμπλοκής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τόσο δεδομένης της προσωπικής σχέσης και φιλίας με τον τέως Πρόεδρο όσο και για διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων.
  1. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Σάββας Α. Αγγελίδης αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων.
  1. Η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, κα Έλενα Κλεόπα, θα απέχει από τη διαδικασία καθότι κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας συνεκάλεσε σήμερα εκτάκτως Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους ανώτατους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και αφού εξέθεσε τα πιο πάνω, τούς ανέθεσε την αξιολόγηση και τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος που θα παραληφθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων και αποφάσεων.

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