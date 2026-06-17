Ραουνά: Με «σημαντικά ορόσημα» της Κυπριακής Προέδρου οι ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η κ. Ραουνά σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, «σε ένα περιβάλλον βαθιών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και συνεχιζόμενων οικονομικών προκλήσεων, θα παράσχουν στρατηγικές κατευθύνσεις για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)».

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας υπέρ της Ουκρανίας. Οι ηγέτες θα ακούσουν αρχικά τον Πρόεδρο Ζελένσκι σχετικά με την κατάσταση επί του πεδίου και τις τελευταίες εξελίξεις», πρόσθεσε.

«Παράλληλα, αναμένεται να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας και τις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες. Οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν τόσο την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας όσο και τις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζει η ρωσική πολεμική προσπάθεια», ανέφερε η κ. Ραουνά. «Αυτό ενισχύει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει σταθερή στη στήριξή της προς την Ουκρανία και ενωμένη στη διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία», υπέδειξε.

Οι ηγέτες θα χαιρετίσουν επίσης το άνοιγμα, πριν από δύο ημέρες, του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου («Θεμελιώδη Ζητήματα») με την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, είπε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, τονίζοντας ότι «η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε εντατικά από την πρώτη ημέρα της θητείας της και είναι ιδιαίτερα περήφανη που συνέβαλε στην επίτευξη αυτού του σημαντικού ορόσημου στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας».

Επεσήμανε, περαιτέρω, ότι «η Κύπρος, ως κράτος μέλος που εξακολουθεί να βιώνει τις καταστροφικές συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, κατανοεί βαθιά τη σημασία της διαφύλαξης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και τη μεταμορφωτική δύναμη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος ως της καλύτερης εγγύησης ασφάλειας».

«Αυτή η μοναδική οπτική έχει καθοδηγήσει και το έργο μας στον τομέα της διεύρυνσης», υπογράμμισε.

«Η συζήτηση αυτή», συνέχισε, «πραγματοποιείται επίσης μετά τη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων που έλαβε χώρα στο Τίβατ στις 5 Ιουνίου, η οποία έδωσε νέα ώθηση στην ατζέντα της διεύρυνσης». «Υπό αυτό το πρίσμα», ανέφερε, «οι ηγέτες αναμένεται να επαναβεβαιώσουν την αταλάντευτη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τους εταίρους της στα Δυτικά Βαλκάνια στην πορεία τους προς την ένταξη».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα της διεύρυνσης και των μεταρρυθμίσεων κατά τη συνεδρίασή του τον Οκτώβριο, είπε η Μαριλένα Ραουνά.

Αναφερόμενη στη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υφυπουργός σημείωσε ότι οι ηγέτες θα χαιρετίσουν τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός και για ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο που αποσκοπεί στη διαρκή αποκλιμάκωση στην περιοχή.

«Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις επιπτώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξετάσουν πιθανούς τρόπους προώθησης της κατάστασης, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και αποτροπής περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα», επεσήμανε.

Οι ηγέτες αναμένεται επίσης να ζητήσουν πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο, μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών και πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τη συνεχή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Λίβανο και τον λαό του, πρόσθεσε.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί επίσης με την καταστροφική και απαράδεκτη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, καθώς και με την ανησυχητική κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη, ζητώντας πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, είπε η κ. Ραουνά. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δίκαιη, συνολική και διαρκή ειρήνη στη βάση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), που παρέδωσε η Κυπριακή Προεδρία, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα σημείωσε ότι «για πρώτη φορά, οι ηγέτες θα συζητήσουν τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό στη βάση μιας σαφούς εικόνας των χρηματοδοτικών παραμέτρων που θα τον στηρίζουν».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι μετά το χθεσινό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το Συμβούλιο υπό την Κυπριακή Προεδρία κατέληξε σε συμφωνία και για τους τρεις βασικούς χρηματοδοτικούς πυλώνες του μελλοντικού ΠΔΠ: τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και το πρόγραμμα «Παγκόσμια Ευρώπη».

«Αυτό αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στις διαπραγματεύσεις, το οποίο μας φέρνει σημαντικά πιο κοντά στον κοινό στόχο της επίτευξης συνολικής συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις (τρίλογοι) για τους επιμέρους τομεακούς φακέλους θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.

Αναφερόμενη στην ανταγωνιστικότητα, η Μαριλένα Ραουνά υπενθύμισε ότι στις 24 Απριλίου, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν τον Οδικό Χάρτη «Μία Ευρώπη – Μία Αγορά», ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα.

«Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες θα αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, καθώς και την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης για τις Νομοθετικές Προτεραιότητες του 2026. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας», πρόσθεσε.

«Στο σημερινό γεωοικονομικό περιβάλλον, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί επίσης μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική διάσταση. Και εδώ, όπως και σε τόσους άλλους τομείς, η ευρωπαϊκή ενότητα παραμένει το σημαντικότερο στρατηγικό μας πλεονέκτημα», τόνισε η κ. Ραουνά.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν μακροοικονομικές ανισορροπίες και άλλες παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τα ζητήματα που τίθενται και την παροχή κατευθύνσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε.

Όσον αφορά την Κίνα, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η προσέγγισή μας παραμένει αυτή της εμπλοκής και του διαλόγου, με ταυτόχρονη αποφασιστική προάσπιση των οικονομικών και των συμφερόντων ασφαλείας μας, τα οποία είναι πλέον στενά αλληλένδετα». «Πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική της «μείωσης κινδύνου» (de-risking) και όχι της αποσύνδεσης (decoupling), διασφαλίζοντας παράλληλα μια συνεκτική και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση», επεσήμανε.

«Σε άλλα σημαντικά ζητήματα, οι ηγέτες θα εξετάσουν θέματα ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων διατήρησης της δυναμικής σε όλους τους σχετικούς τομείς εργασίας», πρόσθεσε.

«Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της ΕΕ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων δύο σοβαρών περιστατικών στη Ρουμανία», είπε η Μαριλένα Ραουνά, σημειώνοντας ότι «οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν περαιτέρω την ανάγκη προώθησης της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας και ενίσχυσης της συλλογικής μας ικανότητας να αντιμετωπίζουμε αναδυόμενες απειλές».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει επίσης στο ζήτημα της μετανάστευσης, διασφαλίζοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς σε όλους τους τομείς προτεραιότητας, συμπλήρωσε. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τον Κανονισμό Επιστροφών, ο οποίος συμπληρώνει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αποτελεί σημαντική εξέλιξη, τόνισε.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τα παράνομα ναρκωτικά, τις εκλογές στην Αρμενία, τις εξελίξεις μετά το ξέσπασμα του ιού Έμπολα, ενώ θα ενημερωθούν για τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε υψηλού επιπέδου διάσκεψη που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο από την Κυπριακή Προεδρία στις 26 Ιουνίου.

«Οι ηγέτες θα συναντηθούν σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Το εύρος της ατζέντας που έχουμε ενώπιόν μας αντικατοπτρίζει επίσης την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρα, να προσαρμόζεται και να επιτυγχάνει συλλογικά αποτελέσματα», κατέληξε.

Στην καταληκτική της τοποθέτηση, η κ. Ραουνά αναφέρθηκε στα βήματα που έγιναν επί Κυπριακής Προεδρίας σχετικά με την προσπάθεια ένταξης της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και του Μαυροβουνίου στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι τρεις χώρες τα καταφέρνουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Αναφερόμενη στο νέο ΠΔΠ, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία έκανε αποφασιστικό βήμα για τη συμφωνία, η οποία, όπως είπε, «με μικρή μείωση 2% διαμορφώνει τη βάση για διαπραγματεύσεις στη θέσπιση προτεραιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό σε όλους τομείς προτεραιότητας.

Ανέφερε, ακόμη, ότι προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας ήταν η στενή και διαφανής συνεργασία με το ΕΚ, προσθέτοντας ότι «πετύχαμε αποτελέσματα σε ευρύ φάσμα θεμάτων για μια Ευρώπη πιο αυτόνομη και πιο ανοικτή στον κόσμο».

Η κ. Ραουνά σημείωσε ότι η ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη ενέπνευσε την Κυπριακή Προεδρία, προσθέτοντας ότι δίνει ώθηση σε μια φιλόδοξη εθνική ατζέντα και σε μια εξωτερική πολιτική που επεκτείνει το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας πέραν των γεωγραφικών της ορίων. «Η ευρωπαϊκή ατζέντα είναι επίσης δική μας ατζέντα», υπογράμμισε.

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα ευχαρίστησε, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία. «Είμαστε περήφανα Ευρωπαίοι και για 6 μήνες κυματίζαμε περήφανα και ψηλά την ευρωπαϊκή σημαία», κατέληξε.

Σέφτσοβιτς: Θέλουμε πιο δίκαιη σχέση με Κίνα

Στην τοποθέτησή του, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σέφτσοβιτς, ανέφερε ότι η πρώτη δόση του δανείου για την Ουκρανία θα εκταμιευθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Αναφερόμενος στις εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι στο ΕΣ θα συζητηθούν τα πρόσφατα επεισόδια με drones στη Ρουμανία και τα κράτη της Βαλτικής. Παράλληλα, είπε ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ενίσχυση της διπλωματίας στην πολιτική της επιστροφής μεταναστών.

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ, ο κ. Σέφτσοβιτς είπε ότι «δεν θέλουμε να αποσυνδεθούμε τελείως από την Κίνα», σημειώνοντας ότι «θέλουμε μια πιο δίκαιη σχέση μαζί της».

Απαντώντας σε τοποθετήσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, ανέφερε ότι «θέλουμε μεγαλύτερη ισορροπία και περισσότερη αμοιβαιότητα στις σχέσεις μας με την Κίνα». Την ίδια ώρα, είπε ότι «η ενότητα είναι το πολυτιμότερο νόμισμά μας».

Σημείωσε, ακόμη, ότι η ΕΕ παραμένει ισχυρά αντίθετη στον εποικισμό του Ισραήλ και στις παράνομες δραστηριότητές του.

Στην καταληκτική του τοποθέτηση, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι «χρειαζόμαστε ίδιους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές μας». Ευχαρίστησε, επίσης, την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, για τα αποτελέσματα που παρήχθησαν.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων του ΕΚ

Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε ότι η Κίνα είναι ισχυρός ανταγωνιστής, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας με επενδύσεις».

«Η Ουκρανία δεν είναι βάρος για την Ευρώπη, αλλά ατού», τόνισε. «Αν θέλουμε να κρατήσουμε την Ευρώπη που αγαπάμε, πρέπει να τη φροντίσουμε», υπογράμμισε.

Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η Ιράτσε Γκαρσία-Πέρεζ, αναφερόμενη στη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, επεσήμανε ότι η δημοκρατία δεν γεννιέται από βομβαρδισμούς και ερείπια.

«Θέλουμε Ευρώπη που να είναι δεκανίκι του Τραμπ και εχθρική προς τους μετανάστες ή πιστή προς τον εαυτό της;», διερωτήθηκε.

Εκ μέρους των Πατριωτών για την Ευρώπη, η Κίνγκα Γκαλ έκανε λόγο για πολιτική δύο μέτρων και σταθμών της ΕΕ έναντι της Ουγγαρίας.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και τον πολιτισμό της Ευρώπης», υπογράμμισε.

Εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο Νίκολα Προκατσίνι σημείωσε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν παράγεται στα γραφεία των Βρυξελλών, αλλά επί του πεδίου και με δράσεις.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, καθώς και να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης από την παράνομη μετανάστευση», επεσήμανε.

Εκ μέρους του Renew, η Βαλερί Αγιέ τάχθηκε υπέρ του εμπορίου της ΕΕ με ΗΠΑ και Κίνα, αλλά και υπέρ της προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτές τις χώρες τυφλά».

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «χρειάζεται ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σύμφωνος με το όραμά μας».

Εκ μέρους των Πρασίνων, η Τέρι Ράιντκε είπε ότι «εξαρτώμεθα υπερβολικά από τους ενεργούς υδρογονάνθρακες, ενώ οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν υπερκέρδη».

Πράσινη Ευρώπη σημαίνει ισχυρή Ευρώπη, τόνισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουμε πρωταθλητές στο πράσινο μέλλον».

Εκ μέρους της Αριστεράς, η Μανόν Ομπρί ανέφερε ότι πρέπει να μπει τέρμα στην καταστροφική πολιτική του Ισραήλ στον Λίβανο.

Εκ μέρους της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθών, ο Ρενέ Οστ είπε ότι «θέλουμε καλές σχέσεις με την Ουκρανία, θέλουμε καλή εταιρική σχέση μαζί της, αλλά μέχρι εκεί».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ