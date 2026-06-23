Θες απόδραση τον Αύγουστο; Ταξίδι στην Ευρώπη με λιγότερα από 70€; Κι όμως γίνεται!

Οι συγκεκριμένες τιμές δεν αποτελούν μέρος κάποιας επίσημης προσφοράς της αεροπορικής εταιρείας, αλλά εντοπίστηκαν μέσω του εργαλείου Low Fare Calendar της Ryanair. Αυτό σημαίνει ότι οι ναύλοι ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη ζήτηση. Οι τιμές που αναφέρονται ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του άρθρου (22 Ιουνίου).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι ναύλοι αφορούν επιλεγμένες ημερομηνίες και πτήσεις και όχι το σύνολο των δρομολογίων προς τους συγκεκριμένους προορισμούς.

Για τις ανάγκες της αναζήτησης, το ημερολόγιο ρυθμίστηκε για ταξίδια διάρκειας τριών έως τεσσάρων ημερών. Ωστόσο, οι ημερομηνίες και η διάρκεια παραμονής μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα μέσα από την πλατφόρμα της Ryanair, ώστε να βρείτε την επιλογή που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Δείτε πιο κάτω τους διαθέσιμους προορισμούς από την Πάφο: