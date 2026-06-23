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Στιγμές χάους σε πτήση: Μεθυσμένος επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικούς - Δείτε βίντεο

 23.06.2026 - 10:06
Στιγμές χάους σε πτήση: Μεθυσμένος επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικούς - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε μεθυσμένος επιβάτης σε πτήση της Ryanair με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, έπειτα από καβγά με την σύντροφό του.

Οι επιβάτες παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, καθώς ο ταραξίας φάνηκε να χτυπά με γροθιά έναν αστυνομικό στο πρόσωπο.

«Ήταν πολύ μεθυσμένοι πριν φύγουμε από το Εδιμβούργο, έγινε ένας καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Κάποιοι επιβάτες ήταν φοβισμένοι και σοκαρισμένοι», υποστήριξε επιβάτης της πτήσης.

Μετά τον πρώτο καβγά, το βίντεο δείχνει τρεις αστυνομικούς να κρατούν τον άνδρα καθηλωμένο, με έναν από αυτούς να κάθεται πάνω στον ταραξία επιβάτη.

Ένας αστυνομικός φαίνεται να προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει με γροθιές, ενώ ένας άλλος τον χτυπά με μεταλλικό γκλομπ.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σχεδόν μία πτήση την ημέρα εκτρέπεται λόγω χάους που προκαλούν επιβάτες στον αέρα.

Ο ίδιος έχει ζητήσει να επιβληθεί όριο δύο ποτών στα μπαρ των αεροδρομίων, λέγοντας ότι «αδυνατεί να καταλάβει» γιατί τα μπαρ σερβίρουν αλκοόλ σε επιβάτες «στις πέντε ή έξι το πρωί».

 

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