Νέος κύκλος επαφών της Ολγκίν στις Βρυξέλλες για το Κυπριακό

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αφού έλαβε οδηγίες από τον Αντόνιο Γκουτέρες, θα πραγματοποιήσει νέα σειρά κρίσιμων επαφών, με στόχο τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.

Αύριο η κυρία Ολγκίν θα έχει επαφές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Στην ατζέντα της συνάντησης θα βρίσκονται τα ευρω-τουρκικά και πώς αυτά, μπορούν να συμβάλουν σε πρόοδο στο Κυπριακό.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ζήτησε συνάντηση και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν έχει αντιληφθεί τον σημαντικό ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει ο νέος απεσταλμένος της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τον οποίο θα διορίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μετά τις Βρυξέλλες η κυρία Ολγκίν θα επισκεφθεί εκ νέου την Κύπρο, ούτως ώστε στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου να έχει ξανά συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, με σκοπό να υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy