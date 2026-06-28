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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος κύκλος επαφών της Ολγκίν στις Βρυξέλλες για το Κυπριακό

 28.06.2026 - 16:43
Νέος κύκλος επαφών της Ολγκίν στις Βρυξέλλες για το Κυπριακό

Οι Βρυξέλλες είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αφού έλαβε οδηγίες από τον Αντόνιο Γκουτέρες, θα πραγματοποιήσει νέα σειρά κρίσιμων επαφών, με στόχο τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.

Αύριο η κυρία Ολγκίν θα έχει επαφές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Στην ατζέντα της συνάντησης θα βρίσκονται τα ευρω-τουρκικά και πώς αυτά, μπορούν να συμβάλουν σε πρόοδο στο Κυπριακό.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ζήτησε συνάντηση και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν έχει αντιληφθεί τον σημαντικό ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει ο νέος απεσταλμένος της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τον οποίο θα διορίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μετά τις Βρυξέλλες η κυρία Ολγκίν θα επισκεφθεί εκ νέου την Κύπρο, ούτως ώστε στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου να έχει ξανά συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, με σκοπό να υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

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