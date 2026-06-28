Αγία Νάπα: Κρίσιμες ώρες για τον 53χρονο - Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια του τραυματισμού του

Η κατάσταση του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Από περαιτέρω εξετάσεις στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του προκλήθηκε από πτώση στο έδαφος (ατύχημα).

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας.