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Επίσημο: Μόλις ανακοινώθηκε η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κύπρο - Λεπτομέρειες

 28.06.2026 - 17:34
Επίσημο: Μόλις ανακοινώθηκε η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κύπρο - Λεπτομέρειες

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων σπουδαίας μουσικής πορείας, ο Αντώνης Ρέμος έρχεται στην Κύπρο για μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην Τάφρο ντ' Αβίλα, στη Λευκωσία.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής προσκαλεί το κυπριακό κοινό να γιορτάσει μαζί του τρεις δεκαετίες γεμάτες επιτυχίες, μεγάλες συνεργασίες και τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η βραδιά αναμένεται να αποτελέσει μια μοναδική μουσική εμπειρία, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, σε ένα υπερθέαμα ήχου, φωτισμού και συγκίνησης, ειδικά σχεδιασμένο για τον εορτασμό αυτής της σημαντικής επετείου.

Μετά τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της πορείας του, ο Αντώνης Ρέμος συνεχίζει τους εορτασμούς στην Κύπρο, δίνοντας ραντεβού με το κοινό της Λευκωσίας σε μια βραδιά που υπόσχεται δυνατές στιγμές, αγαπημένα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, Τάφρος ντ' Αβίλα, Λευκωσία. Eίσοδος ελεύθερη.
Παραγωγή: Galaxias Παραγωγές & Forte PR

Με πληροφορίες από checkincyprus.com

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