Επίσημο: Μόλις ανακοινώθηκε η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κύπρο - Λεπτομέρειες

Ο αγαπημένος ερμηνευτής προσκαλεί το κυπριακό κοινό να γιορτάσει μαζί του τρεις δεκαετίες γεμάτες επιτυχίες, μεγάλες συνεργασίες και τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η βραδιά αναμένεται να αποτελέσει μια μοναδική μουσική εμπειρία, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, σε ένα υπερθέαμα ήχου, φωτισμού και συγκίνησης, ειδικά σχεδιασμένο για τον εορτασμό αυτής της σημαντικής επετείου.

Μετά τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της πορείας του, ο Αντώνης Ρέμος συνεχίζει τους εορτασμούς στην Κύπρο, δίνοντας ραντεβού με το κοινό της Λευκωσίας σε μια βραδιά που υπόσχεται δυνατές στιγμές, αγαπημένα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, Τάφρος ντ' Αβίλα, Λευκωσία. Eίσοδος ελεύθερη.

Παραγωγή: Galaxias Παραγωγές & Forte PR

Με πληροφορίες από checkincyprus.com