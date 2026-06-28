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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Αγλαντζιά γύρισε σελίδα - Νέα Αντιδήμαρχος η Άντρη Χατζηανδρέου

 28.06.2026 - 19:05
Η Αγλαντζιά γύρισε σελίδα - Νέα Αντιδήμαρχος η Άντρη Χατζηανδρέου

Η Άντρη Χατζηανδρέου αναδείχθηκε νέα Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, επικρατώντας στην αναπληρωματική εκλογή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 18:00 χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα, με την κ. Χατζηανδρέου να εξασφαλίζει τη νίκη απέναντι στον ανεξάρτητο υποψήφιο Προκόπη Προκοπίου.

Η εκλογική αναμέτρηση κρίθηκε αναγκαία μετά την αποχώρηση του Αντρέα Κωνσταντίνου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου, έπειτα από την εκλογή του στη Βουλή με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Εφόρου Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας, η διαδικασία διεξήχθη ομαλά σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Συνολικά άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα 4.209 πολίτες, ενώ η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 27,72% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

 

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