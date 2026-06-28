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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανείπωτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο

 28.06.2026 - 19:24
Ανείπωτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο

Θλίψη και συγκλονισμό προκαλεί η τραγική είδηση που έρχεται από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, συγκεκριμένα από περιοχή της Ξυλοφάγου, όπου δύο παιδιά εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά τον εντοπισμό τους, σήμανε άμεσα συναγερμός στις Αρχές, με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας να κινητοποιείται άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο.

Δυστυχώς, κατά την άφιξη των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο παιδιών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις αρμόδιες Αρχές να διεξάγουν έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

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