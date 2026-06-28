Ανείπωτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά τον εντοπισμό τους, σήμανε άμεσα συναγερμός στις Αρχές, με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας να κινητοποιείται άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο.

Δυστυχώς, κατά την άφιξη των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο παιδιών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις αρμόδιες Αρχές να διεξάγουν έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.