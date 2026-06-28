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ΔΙΕΘΝΗ

Σουηδία: Κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής, αρκετοί τραυματίες

 28.06.2026 - 21:50
Σουηδία: Κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής, αρκετοί τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εξ αυτών σοβαρά, όταν κεραυνός χτύπησε σήμερα ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής στη Σκάνια, στη νότια Σουηδία, ανακοίνωσαν το πάρκο Tosselilla Sommarland και οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

«Σήμερα, είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα στην Tosselilla, που προκάλεσε κεραυνούς, οι οποίοι έπληξαν απευθείας τον χώρο. Ως συνέπεια, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε στο Facebook το πάρκο Tosselilla Sommarland.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές διευκρίνισαν κατόπιν πως μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών νοσηλεύεται με «σοβαρά τραύματα».

Άλλοι δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ δύο ενήλικες και πέντε παιδιά έλαβαν φροντίδα επί τόπου.

«Όλοι τους υπέστησαν ελαφρά τραύματα», έγινε γνωστό από την περιφέρεια της Σκάνια σε ένα δελτίο Τύπου.

Η κρατική τηλεόραση SVT μετέδωσε πως το πάρκο αναψυχής ανέμενε την καταιγίδα και είχε διασφαλίσει πως δεν θα υπήρχαν επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του ή στις πισίνες του υδάτινου πάρκου του.

Εντούτοις, ο κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο και κλαδιά έπεσαν πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων που περνούσε τυχαία από το σημείο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Σουηδίας εξέδωσε σήμερα συναγερμούς για καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος του νότου της χώρας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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