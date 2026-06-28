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Πρόγνωση καιρού: Παραμένει η ζέστη, έρχεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας αυτή την ημέρα

 28.06.2026 - 21:25
Πρόγνωση καιρού: Παραμένει η ζέστη, έρχεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας αυτή την ημέρα

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά δεν αποκλείεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νότια και νοτιοανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης, ωστόσο παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά παράλια και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Αργότερα και τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νότια και στα νοτιοανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς κα τοπικά μεταβλητούς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, για να επανέλθει κοντά στα κανονικά επίπεδα της εποχής.

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