Γεμίσαμε γάρους: Οδηγοί μετέτρεψαν κυκλικό κόμβο σε... χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Νέος κύκλος επαφών της Ολγκίν στις Βρυξέλλες για το Κυπριακό
Οι Βρυξέλλες είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.
Σύμφωνα με την ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης. Η φωτογραφία δείχνει δύο SUV σταθμευμένα εντός του διαμορφωμένου χώρου πρασίνου, δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις και προκαλώντας σχόλια από πολίτες.
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