Γεμίσαμε γάρους: Οδηγοί μετέτρεψαν κυκλικό κόμβο σε... χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με την ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης. Η φωτογραφία δείχνει δύο SUV σταθμευμένα εντός του διαμορφωμένου χώρου πρασίνου, δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις και προκαλώντας σχόλια από πολίτες.