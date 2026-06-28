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ΠΑΡΑ-THEMA

Γεμίσαμε γάρους: Οδηγοί μετέτρεψαν κυκλικό κόμβο σε... χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

 28.06.2026 - 21:00
Γεμίσαμε γάρους: Οδηγοί μετέτρεψαν κυκλικό κόμβο σε... χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Αίσθηση και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε περιστατικό που καταγράφηκε σε κυκλικό κόμβο στη Λευκωσία, όπου δύο οδηγοί στάθμευσαν τα οχήματά τους πάνω στο γρασίδι, στο κέντρο του κόμβου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης. Η φωτογραφία δείχνει δύο SUV σταθμευμένα εντός του διαμορφωμένου χώρου πρασίνου, δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις και προκαλώντας σχόλια από πολίτες.

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