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ΥΓΕΙΑ

Το παράδοξο κόλπο με τις κάλτσες που μπορεί να σας δροσίσει πριν τον ύπνο

 29.06.2026 - 10:16
Το παράδοξο κόλπο με τις κάλτσες που μπορεί να σας δροσίσει πριν τον ύπνο

Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά, κάθε τρόπος δροσιάς είναι ευπρόσδεκτος, ειδικά τις βραδινές ώρες. Το κλιματιστικό παραμένει η πιο προφανής λύση, όμως υπάρχουν και πιο απλές, οικονομικές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν όταν δεν είναι διαθέσιμο.

Μία από αυτές ακούγεται παράδοξη: να φορέσετε κάλτσες. Όχι οποιεσδήποτε, όμως. Η Δρ. Allie Hare, πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Ύπνου, προτείνει, σύμφωνα με τον Guardian, να τοποθετήσετε ένα ζευγάρι κάλτσες στο ψυγείο και να τις φορέσετε λίγο πριν ξαπλώσετε.

Η λογική πίσω από τη συμβουλή είναι απλή. Παλαιότερη μελέτη στο Journal of Science and Medicine in Sport έχει δείξει ότι όταν τα πόδια έρχονται σε επαφή με κάτι κρύο, όπως το νερό, μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος. Επειδή τα άκρα παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμότητας, η ψύξη των ποδιών μπορεί να βοηθήσει συνολικά το σώμα να δροσιστεί.

Πέρα από αυτό το μικρό «κόλπο», οι ειδικοί συνιστούν να φοράτε όσο το δυνατόν λιγότερα και πιο ελαφριά ρούχα, από υφάσματα που αναπνέουν. Επίσης, χρήσιμο είναι να απενεργοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα και μπορεί να ανεβάζουν τη θερμοκρασία του δωματίου.

Το βράδυ καλό είναι να αποφεύγονται το αλκοόλ και η καφεΐνη, καθώς μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου. Αντίθετα, η επαρκής κατανάλωση νερού βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης, ιδιαίτερα τις (πολύ) ζεστές ημέρες.

Τέλος, ένα χλιαρό ή δροσερό ντους πριν από την κατάκλιση μπορεί να συμβάλει στην πτώση της θερμοκρασίας του σώματος και να βοηθήσει στη χαλάρωση, διευκολύνοντας τον κατάκλιση.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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