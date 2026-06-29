«Κράτος Μαφία»/ Λετυμπιώτης: «Στόχος η ανακοίνωση διορισμού ανακριτών το συντομότερο»

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το πότε αναμένεται να ανακοινωθεί ο διορισμός των ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των όσων καταγράφονται στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Τελικής Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης για την έρευνα, σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία», ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρξει ανακοίνωση «το συντομότερο δυνατό».

Σημειώνεται ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να διαβιβάσει αυτούσιες τις δύο εκθέσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που πιθανόν να προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας.

Ενδεχομένως να υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα την Τέταρτη που συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.