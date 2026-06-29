VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά
29.06.2026 - 12:39
Βαθιά θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί η τραγωδία στην Ξυλοφάγου, όπου δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα σε όχημα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανείπωτη αυτή τραγωδία.
Πολύ χρήσιμη και σημαντική χαρακτηρίζει η Κυβέρνηση την επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες, η οποία μετατοπίστηκε για τις 13 Ιουλίου.