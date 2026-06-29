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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

 29.06.2026 - 12:39
VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

Βαθιά θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί η τραγωδία στην Ξυλοφάγου, όπου δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα σε όχημα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανείπωτη αυτή τραγωδία.

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Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος διαμερισμάτων, Ανδρέας Μουζούρης, ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε την ενοικίαση των διαμερισμάτων του σε οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, υποστήριξε πως τα δύο ανήλικα παιδιά παρέμεναν καθημερινά ασυνόδευτα στο διαμέρισμα, ισχυρισμός που αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

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