VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος διαμερισμάτων, Ανδρέας Μουζούρης, ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε την ενοικίαση των διαμερισμάτων του σε οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, υποστήριξε πως τα δύο ανήλικα παιδιά παρέμεναν καθημερινά ασυνόδευτα στο διαμέρισμα, ισχυρισμός που αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.