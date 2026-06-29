Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑνακηρύχθηκε η νέα Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγλαντζιάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακηρύχθηκε η νέα Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγλαντζιάς

 29.06.2026 - 12:57
Ανακηρύχθηκε η νέα Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγλαντζιάς

Τη νέα Αντιδήμαρχο του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας Άντρη Χατζηανδρέου, η οποία κέρδισε τις χθεσινές αναπληρωματικές εκλογές στην Αγλαντζιά, ανακήρυξε σήμερα ο Έφορος της εκλογικής διαδικασίας Ανδρέας Χατζηπάκκος.

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

«Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το σημαντικό έργο που έχετε να επιτελέσετε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες αναμένουν πολλά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που είναι και ο πιο κοντά στους πολίτες και σίγουρα είναι ένας σημαντικός ρόλος», είπε ο κ. Χατζηπάκκος στην κ. Χατζηανδρέου αμέσως μετά την ανακήρυξη.

Από την πλευρά της, η νέα Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Χατζηπάκκο για τις ευχές αλλά και την χθεσινή άψογη εκλογική διαδικασία.

«Επισκεφτήκαμε όλα τα κέντρα, όλα κυλούσαν ομαλά από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια και τη στήριξη», είπε η κ. Χατζηανδρέου.

Παράλληλα ευχαρίστησε και όσους πίστεψαν και στήριξαν την υποψηφιότητα της, από κόμματα μέχρι τον κάθε απλό πολίτη. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ, το Άλμα, την ΕΔΕΚ, την ΔΗΠΑ, το Κίνημα Οικολόγων, το Πράσινο Κόμμα, τη Ανεξάρτητη Ομάδα Δημοτών Αγλαντζιάς και πολλές άλλες οργανωμένες ομάδες και σύνολα, και πάνω από όλα τους δημότες και τις δημότισσες της Αγλαντζιάς.

«Τους ευχαριστώ θερμά. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι τώρα έχουν μπλέξει μαζί μου, διότι από τη στιγμή που συνεργαστήκαμε σημαίνει ότι έτσι θα συνεχίσουμε, οπότε περιμένει και τους ίδιους πολλή δουλειά για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε υποσχεθεί, τα οποία είναι μετρημένα, προσγειωμένα και ισορροπημένα στο χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η θητεία», κατέληξε.

Να σημειωθεί πως στις χθεσινές εκλογές ψήφισαν συνολικά 4209 εκλογείς, αριθμός που αναλογεί στο 27,72% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Η αποχή ανήλθε στο 72,27% ή σε πραγματικούς αριθμούς σε 15182. Υπήρξαν επίσης και 29 άκυρα και 20 λευκά ψηφοδέλτια.

Η Άντρη Χατζηανδρέου έλαβε 2309 ψήφους, ποσοστό 55,49% και ο Προκόπης Προκοπίου 1852, ποσοστό 44,51%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από την τραγωδία στο Ξυλοφάγου: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο των δύο παιδιών
Δεν πίστευε στα μάτια του: Κύπριος έπιασε το «2 στα 2» στο ΤΖΟΚΕΡ – Πόσα εκατομμύρια ευρώ μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Καλοκαιρινές διακοπές: Το «αγκάθι» για πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιδίων – Υπάρχει διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία σκύλων;
Έφυγε από τη ζωή η Πόλα Νίκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Οδηγός-«κίνδυνος θάνατος» κουβαλούσε… ολόκληρη αποθήκη πάνω στο όχημά του - Δείτε φωτογραφίες
ΒΙΝΤΕΟ: Φορτηγό κούριερ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για μια «αρπαχτή» δευτερολέπτων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

 29.06.2026 - 12:39
Επόμενο άρθρο

Έξι χρόνια δικαστικής διαμάχης για το ΤΕΠΑΚ - Ερωτήματα για τη συμμόρφωση με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου

 29.06.2026 - 13:05
Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Πολύ χρήσιμη και σημαντική χαρακτηρίζει η Κυβέρνηση την επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες, η οποία μετατοπίστηκε για τις 13 Ιουλίου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

  •  29.06.2026 - 11:44
VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

  •  29.06.2026 - 12:39
«Κράτος Μαφία»/ Λετυμπιώτης: «Στόχος η ανακοίνωση διορισμού ανακριτών το συντομότερο»

«Κράτος Μαφία»/ Λετυμπιώτης: «Στόχος η ανακοίνωση διορισμού ανακριτών το συντομότερο»

  •  29.06.2026 - 12:29
Μπαράζ ληστειών στη Λεμεσό: Μέσα σε μία ώρα κουκουλοφόροι τσάκισαν δύο διανομείς φαγητού

Μπαράζ ληστειών στη Λεμεσό: Μέσα σε μία ώρα κουκουλοφόροι τσάκισαν δύο διανομείς φαγητού

  •  29.06.2026 - 11:05
Παραγγείλατε πριν την 1η Ιουλίου; Μπορεί να σας ζητήσουν επιπλέον χρέωση

Παραγγείλατε πριν την 1η Ιουλίου; Μπορεί να σας ζητήσουν επιπλέον χρέωση

  •  29.06.2026 - 12:24
Αγανακτισμένοι κάτοικοι στη Λάρνακα: «Η μουσική παίζει μέχρι τα μεσάνυχτα - Ποιος θα μας προστατεύσει;»

Αγανακτισμένοι κάτοικοι στη Λάρνακα: «Η μουσική παίζει μέχρι τα μεσάνυχτα - Ποιος θα μας προστατεύσει;»

  •  29.06.2026 - 11:06
Το εστιατόριο που θα σου προσφέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, γεύσεις και στιγμές - Δείτε φωτογραφίες

Το εστιατόριο που θα σου προσφέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, γεύσεις και στιγμές - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.06.2026 - 10:06
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 38χρονο - Το όχημα προσέκρουσε σε πασσαλάκια και ακινητοποιήθηκε

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 38χρονο - Το όχημα προσέκρουσε σε πασσαλάκια και ακινητοποιήθηκε

  •  29.06.2026 - 09:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα