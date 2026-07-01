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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξυλοφάγου: Στη Βουλγαρία η τελευταία πράξη της τραγωδίας - Εκεί θα ταφούν τα δύο αδέλφια - Θα καταθέσει και η μητέρα

 01.07.2026 - 10:35
Ξυλοφάγου: Στη Βουλγαρία η τελευταία πράξη της τραγωδίας - Εκεί θα ταφούν τα δύο αδέλφια - Θα καταθέσει και η μητέρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση θανάτου των δύο μικρών αδελφών, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, που συγκλόνισε την Ξυλοφάγου. Οι ανακριτές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της διερεύνησης.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, καταθέσεις λαμβάνονται από άτομα που ενδέχεται να γνωρίζουν γεγονότα σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις των παιδιών. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και η μητέρα τους, η οποία διαμένει στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη μεταφορά των σορών στη Βουλγαρία, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία των δύο παιδιών.

Την ίδια ώρα, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για την αιτία θανάτου. Οι απαντήσεις αναμένονται από τις ιστοπαθολογικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα επιτρέψουν στον Ελλαδίτη ιατροδικαστή να ολοκληρώσει το τελικό πόρισμά του.

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και το όχημα όπου εντοπίστηκαν τα δύο παιδιά. Ειδικοί πραγματογνώμονες από το εξωτερικό έχουν αναλάβει να εξετάσουν το σύστημα κλειδώματος, καθώς το αυτοκίνητο βρέθηκε ασφαλισμένο, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι τα παιδιά είχαν εισέλθει σε αυτό όταν μία από τις πόρτες ήταν ανοικτή.

Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του πατέρα και της συντρόφου του, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία με τα δύο αδέλφια πριν από την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

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