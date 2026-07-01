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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κραυγή αγωνίας από την οικογένεια της 46χρονης μητέρας στη Λεμεσό: «Σταματήστε τα σενάρια, ζούσαμε χρόνια μέσα στον φόβο και τη βία»

 01.07.2026 - 12:21
Κραυγή αγωνίας από την οικογένεια της 46χρονης μητέρας στη Λεμεσό: «Σταματήστε τα σενάρια, ζούσαμε χρόνια μέσα στον φόβο και τη βία»

Σπάει τη σιωπή του μέλος από την οικογένειας της 46χρονης μητέρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τον αστυνομικό σύζυγο της στη Λεμεσό, προχωρώντας σε μια συγκλονιστική ανάρτηση-ξέσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τα λόγια του βάζει τέλος στις φήμες και τις παραφιλολογίες των τελευταίων ωρών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα το σκοτεινό παρασκήνιο της ψυχολογικής βίας και του τρόμου που βίωνε η 46χρομη μητέρα πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού τους.

Αρχικά, ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η 46χρονη γυναίκα είναι ζωντανή και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της που δεν φεύγουν λεπτό από κοντά της. Παράλληλα, διαψεύδει ρητά τα σενάρια που κυκλοφορούν περί δήθεν οικονομικών προβλημάτων ή εμπλοκής τρίτων προσώπων στην υπόθεση, τονίζοντας ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ζητώντας να σταματήσει η αναπαραγωγή ανυπόστατων εικασιών.

Η πιο συγκλονιστική αναφορά της ανάρτησης αφορά το τι πραγματικά συνέβαινε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, μακριά από τα βλέμματα του κόσμου. Όπως αποκαλύπτει το μέλος της οικογένειας, η 46χρονη βίωνε για πολλά χρόνια μια σκληρή πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και απόλυτο έλεγχο, υπογραμμίζοντας ότι βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να γνωρίζει η κοινή γνώμη.

Κλείνοντας, απευθύνει μια δραματική έκκληση προς όλους για σεβασμό, τόσο προς τη 46χρονη μητέρα που παλεύει στο νοσοκομείο, όσο και προς τα ίδια τα παιδιά που καλούνται να διαχειριστούν μια πρωτοφανή τραγωδία. Ζητά από τον κόσμο να αφήσει τις Αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους, να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας και, αντί για σενάρια, να ενώσει τις προσευχές του για να βγει νικήτρια η 46χρονη, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για το κύμα αγάπης και στήριξης που δέχονται.

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