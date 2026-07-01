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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητείται ο 34χρονος Αλέξανδρος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

 01.07.2026 - 12:29
Προσοχή: Καταζητείται ο 34χρονος Αλέξανδρος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο Αλέξανδρος Μουζουρίδης, 34 ετών, από την επαρχία Λεμεσού, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων, που διαπράχθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, 2026, στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

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