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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία

 01.07.2026 - 12:50
Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία

Καταζητείται ο Ahmad Saad, 30 ετών από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν στις 25/06/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες μεταξύ του ΔΗΚΟ και του Προεδρικού, μετά τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα Πολίτης της εμπιστευτικής επιστολής που απέστειλε ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η υπόθεση, αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το απόγευμα η Γραμματεία του ΔΗΚΟ μεταβαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο για άμεση συνάντηση, με τον Πρόεδρο.

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