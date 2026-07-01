Έξω φρενών η Βρισηίδα με τον Μαρτίκα: «Tουλάχιστον ντροπιαστικό! Θα τα πούμε στη Δικαιοσύνη»

Η επιστολή-μήνυμα του ΔΗΚΟ προς τον Χριστοδουλίδη: Ανασχηματισμός, διορισμοί και βλέμμα στο 2028 - Στο Προεδρικό σήμερα η Γραμματεία του κόμματος
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες μεταξύ του ΔΗΚΟ και του Προεδρικού, μετά τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα Πολίτης της εμπιστευτικής επιστολής που απέστειλε ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η υπόθεση, αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το απόγευμα η Γραμματεία του ΔΗΚΟ μεταβαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο για άμεση συνάντηση, με τον Πρόεδρο.