Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για κλοπή περιουσίας - Δείτε φωτογραφία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του / της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.