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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Απόρριψη αιτήματος για δίκη εντός δίκης - Ξεκίνησε η εξέταση μαρτύρων

 01.07.2026 - 14:04
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Απόρριψη αιτήματος για δίκη εντός δίκης - Ξεκίνησε η εξέταση μαρτύρων

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα της υπεράσπισης για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης στην υπόθεση για το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ.

Υπενθυμίζεται ότι η ένσταση είχε εγερθεί από την υπεράσπιση, όταν η κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε να παρουσιάσει φωτογραφίες μέσω του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, αστυφύλακα ο οποίος είχε φωτογραφίσει αντικείμενα και χρηματικά ποσά στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου, η υπεράσπιση είχε υποστηρίξει στην ένστασή της ότι οι φωτογραφίες που επιχείρησε να παρουσιάσει η κατηγορούσα Αρχή απεικονίζουν αντικείμενα που υφαρπάχθηκαν χωρίς ένταλμα έρευνας από κουκουλοφόρους από την Μονή Αββακούμ.

Είχε υποστηρίξει επίσης ότι η δεύτερη δέσμη φωτογραφιών αφορούσε σε φωτογραφίες χρηματοκιβωτίου από την οικία της μητέρας του πρώτου κατηγορουμένου, ΦΖ, καθώς και φωτογραφίες από διάφορους χώρους της μονής, επίσης χωρίς ένταλμα έρευνας.

Το δικαστήριο σημείωσε ότι η κατηγορούσα Αρχή διαφώνησε με το περιεχόμενο της ένστασης, επιχειρηματολογώντας ότι το βασικό ζήτημα είναι η αποδεκτότητα των τεκμηρίων και συμπληρώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι δεν διέμεναν στη μονή μετά τις 6 Μαρτίου, επομένως η συλλογή τεκμηρίων μετά από αυτή την ημερομηνία δεν συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν προκύπτει κοινό έδαφος ως προς τα γεγονότα που επικαλέστηκε η υπεράσπιση σχετικά με την έφοδο κουκουλοφόρων στη μονή ή την οικία του ΦΖ, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν δύναται να εξετάσει ισχυριζόμενη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

«Κρίνουμε ότι η έκταση και η φύση της ένστασης θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της κύριας δίκης», ανέφερε το δικαστήριο καταληκτικά, αποφασίζοντας κατά της εισήγησης για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης. Συμπλήρωσε ταυτόχρονα ότι η εν λόγω απόφαση δεν συνιστά απόφαση επί της τελικής δεκτότητας των επίδικων αντικειμένων και οι όποιες ενστάσεις θα εξεταστούν στο κατάλληλο στάδιο της κύριας δίκης.

Ακολούθως συνεχίστηκε η εξέταση του μάρτυρα ΠΚ, με τον συνήγορο του πρώτου κατηγορουμένου, Κωστή Ευσταθίου, να υποβάλει ένσταση, υποστηρίζοντας ότι ο μάρτυρας ήταν παράνομα στον χώρο όταν λήφθηκαν οι φωτογραφίες, με τη συνήγορο του δεύτερου κατηγορουμένου, Μαρία Κέστωρος, να υιοθετεί τη θέση του κ. Ευσταθίου.

Απαντώντας, το δικαστήριο παρέπεμψε στην απόφασή του για τη δίκη εντός δίκης και καταχώρησε τις δύο δέσμες φωτογραφιών ως τεκμήρια.

Συνεχίζοντας με τη διαδικασία της εξέτασης του μάρτυρα, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας, ρώτησε σχετικά με την έκθεση του ΠΚ που κατατέθηκε ως τεκμήριο, αν ο μάρτυρας συμφωνεί με τη δήλωσή του ότι επέλεξε 138 φωτογραφίες στις 9 Μαρτίου, 2024 ως δέσμη Α, εκ των οποίων επέλεξε 85 στις 13 Μαρτίου ως δέσμη Β, προερχόμενες από τη Μητρόπολη Ταμασού και από την ΙΜ Αββακούμ.

Ο μάρτυρας συμφώνησε με τη δήλωση της έκθεσης και υπέδειξε ότι από το βιβλιάριο Β οι φωτογραφίες 1-19 είναι από την Μητρόπολη Ταμασού και οι φωτογραφίες 20 ως το τέλος από την Μονή Αββακούμ.

Στο σημείο αυτό, η κ. Κέστωρος, εκπροσωπώντας τον συνήγορο του δεύτερου κατηγορουμένου, Ευστάθιο Ευσταθίου, ο οποίος απουσίαζε, υπέβαλε αίτημα αναβολής της διαδικασίας ώστε η αντεξέταση του μάρτυρα να πραγματοποιηθεί παρουσία του κ. Ευσταθίου, με τον Κωστή Ευσταθίου να συμφωνεί, προσθέτοντας ότι προβλέπεται μακρά διαδικασία αντεξέτασης που καλό είναι να μη διακοπεί.

Ο κ. Μπίσσας δέχτηκε το αίτημα αναβολής και συνέχισης της αντεξέτασης στην επόμενη δικάσιμο στις 6 Ιουλίου.

Κατόπιν τούτου, το δικαστήριο όρισε τη συνέχεια της διαδικασίας τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 9.30 π.μ., ενώ όρισε και τις ημερομηνίες 8, 13, 20 και 22 Ιουλίου, επίσης στις 9.30 π.μ., προσθέτοντας ότι οι κατηγορούμενοι θα εμφανιστούν με τους ίδιους όρους.

ΚΥΠΕ

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