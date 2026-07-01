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LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα

 01.07.2026 - 14:20
Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα

Την αντίδρασή της όταν την μπέρδεψαν στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδή, μοιράστηκε η Έλλη Κοκκίνου, εξηγώντας πως είχε μπει στον ρόλο να υποδύεται ότι ήταν η συνάδελφός της.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες μεταξύ του ΔΗΚΟ και του Προεδρικού, μετά τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα Πολίτης της εμπιστευτικής επιστολής που απέστειλε ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η υπόθεση, αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το απόγευμα η Γραμματεία του ΔΗΚΟ μεταβαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο για άμεση συνάντηση, με τον Πρόεδρο.

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