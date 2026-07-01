Ο Νετανιάχου απαντά στον Ερντογάν: «Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει - Τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει»

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ανησυχητική την ολοένα και πιο επιθετική ρητορική της τουρκικής ηγεσίας, η οποία εκδηλώθηκε ξανά την τελευταία εβδομάδα με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ.

«Φυσικά και με ανησυχεί», απάντησε όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στάση της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής του Ιράν στην περιοχή.

«Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης της ισχύος του Ιράν. Το Ιράν εκπροσωπεί τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία εκπροσωπεί τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ένα εξίσου ακραίο κίνημα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ερντογάν περί Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου είπε: «Όσα λέει ο Ερντογάν για την καταστροφή του Ισραήλ και για την επιθυμία του να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ, δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει ο λαός του Ισραήλ και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει».

Netanyahu on Türkiye:



Erdogan speaks about wanting to destroy Israel and take control of Jerusalem again.



I think he forgot that 400 years of Ottoman rule are over. Today there is a strong State of Israel.



He should calm down. We will not allow anyone to threaten our existence… pic.twitter.com/MgfyxIhaKT — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Παράλληλα διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά της ασφάλειας ή της ύπαρξής του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», τόνισε.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου ακολουθούν την κλιμάκωση της ρητορικής από την Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες. Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε καλέσει τη χώρα του να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ, ενώ ισραηλινά και δυτικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ο Ερντογάν, κατά την προσευχή για το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, είχε ευχηθεί ο Αλλάχ να «καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Αίγυπτο, με αφορμή δημοσιεύματα περί αυξανόμενης ισραηλινής ανησυχίας για την ενίσχυση της αιγυπτιακής στρατιωτικής παρουσίας στη Χερσόνησο του Σινά.

«Έχω πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους Αιγύπτιους και τους είπα τι περιμένω να γίνει. Ένα μέρος αυτών ήδη υλοποιείται. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν απλώς την τήρηση των συμφωνιών μεταξύ μας», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται διαρκώς. «Πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν μια δύναμη υποχωρεί, μια άλλη αναδύεται. Έτσι λειτουργούν πάντα τα πράγματα. Και η δύναμη που πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται, και μάλιστα ταχύτερα, είναι το κράτος του Ισραήλ», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: protothema.gr