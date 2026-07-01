Σκληρό βίντεο: Πλήρωσε με τη ζωή του για μία φωτογραφία - Έπεσε σε γκρεμό από ύψος 150 μέτρων

Ο Caio Arrabal, 44 ετών, έπεσε από το μονοπάτι Pedra do Macaco την Κυριακή στη Marica του Ρίο ντε Τζανέιρο, αφού ανέβηκε στην κορυφή ενός βραχώδους σχηματισμού και έχασε την ισορροπία του.

Φρικιαστικό βίντεο που τραβήχτηκε από μια γυναίκα της ομάδας τον δείχνει να τοποθετείται σε ένα στενό κενό πάνω στον μεγάλο βράχο. Στη συνέχεια, ο πεζοπόρος αρχίζει να κατεβαίνει τον βράχο με την πλάτη προς τα εμπρός, πριν γυρίσει το σώμα του προς τα εμπρός, ενώ η γυναίκα τον προειδοποιούσε να προσέξει λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία πτώση.

Ακούστηκαν ανατριχιαστικές κραυγές από τους παρευρισκόμενους καθώς επιχειρούσε την κίνηση, έχασε την ισορροπία του στην πλαγιά του γκρεμού και έπεσε στο κενό.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, αλλά χρειάστηκαν 4 ώρες για να φτάσουν στο σημείο όπου είχε πέσει, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης.

Ο Arrabal ήταν μέλος μιας ομάδας που οδηγούσε επισκέπτες από το Araruama κατά μήκος της πεζοπορικής διαδρομής και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν σε αυτό το μονοπάτι.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι το μονοπάτι στερείται εντελώς πινακίδων κατεύθυνσης ή προειδοποίησης κατά μήκος της διαδρομής.

Οι επισκέπτες συνήθως αναρριχούνται στον βράχο για να τραβήξουν φωτογραφίες και ο θάνατος αυτός σηματοδότησε το δεύτερο θανατηφόρο ατύχημα πεζοπορίας στη Marica σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr