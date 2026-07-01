«Δημιουργήθηκε κενό πάνω από 15 εκατοστά ανάμεσα στα δύο κτίρια»: Η μαρτυρία της μηχανικού που βοήθησε να αποφευχθεί η τραγωδία στα Πετράλωνα

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην παρατηρητικότητα της ιδιοκτήτριας ενός διαμερίσματος ή οποία από το βράδυ της Δευτέρας διέκρινε κάποιες ρωγμές στο κτίριο.

Το επόμενο πρωί ανέφερε στην κόρη της τις ζημιές και κάλεσε μια πολιτικό μηχανικό για να κάνει αυτοψία στην οικοδομή.

Η μηχανικός διαπίστωσε πως ανάμεσα στο κτίριο που τελικά κατέρρευσε και στη διπλανή κατοικία είχε ανοίξει ένα μεγάλο κενό το οποίο έδειχνε πως η τετραώροφη πολυκατοικία είχε πάρει επικίνδυνη κλίση.





Η ίδια περιγράφει στο protothema.gr τα ευρήματα από την αυτοψία που πραγματοποίησε στο κτίριο η οποία τελικά έσωσε τους ενοίκους των επτά διαμερισμάτων.



«Με κάλεσε η ίδια, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Αυτή μου είπε ότι γίνονται εργασίες εκσκαφών στο διπλανό κτίριο και μου περιέγραψε αυτό που έβλεπε σαν μια ρωγμή. Μίλησα και με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου ο οποίος μου εξήγησε τι ακριβώς εργασίες έχουν κάνει και τι είναι αυτή η ρωγμή στον αρμό. Πήγα για αυτοψία αλλά αυτό που μου περιέγραφαν στο τηλέφωνο είχε μεγάλη διαφορά από αυτό που είδα. Άρα το φαινόμενο είχε ραγδαία εξέλιξη.

Μέσα σε περίπου δύο ώρες, από όταν κλήθηκα μέχρι να φτάσω στο σημείο, είχε αλλάξει ραγδαία η κατάσταση που μου είχαν περιγράψει. Η ρωγμή ήταν ο αρμός που έχουν τα δύο κτίρια τα οποία εφάπτονται μεταξύ τους. Εκεί, είχε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στα δύο κτίρια, πάνω από 15 εκατοστά περίπου. Ήταν εμφανές. Και αυτό σήμαινε ότι πλέον το κτίριο είχε αρχίσει να παίρνει κλίση σε σχέση με την κατακόρυφο», εξηγεί η κ. Στελίνα Τσάφου.



Μόλις η κ. Τσάφου διαπίστωσε τι έχει συμβεί ζήτησε από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να εκκενώσουν την πολυκατοικία ενώ ήδη οι εργασίες στην υπό ανέγερση, διπλανή οικοδομή είχαν διακοπεί.



«Όταν έχουμε αυτό το φαινόμενο πρέπει να προχωρούμε σε εκκένωση του κτιρίου. Προφανώς, ήταν λόγω της εκσκαφής όλο αυτό.



Όταν έφτασα εγώ οι εργασίες είχαν διακοπεί. Με την εξέλιξη που είχε αυτό το φαινόμενο ήταν ραγδαία. Δεν αποκλείεται να είχε ξεκινήσει και νωρίτερα», τονίζει η ίδια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα