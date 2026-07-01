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ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα - Δραματικά βίντεο από πολίτες που προσπαθούν να σωθούν

 01.07.2026 - 14:52
Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα - Δραματικά βίντεο από πολίτες που προσπαθούν να σωθούν

Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε δεκαώροφo συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Λίνκεροεβερ της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους και σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ πολλοί ακόμη υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. 

«Λίγο πριν τις 10 το πρωί, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην οδό August Vandermeylelaan στο Λίνκεροεβερ. Γρήγορα έγινε σαφές ότι επρόκειτο για σοβαρή πυρκαγιά. Υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρώς τραυματίες, οι οποίοι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη επί τόπου. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί. Αυτή τη στιγμή, η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα στο κτήριο. Δεν μπορούμε να δώσουμε αριθμούς προς το παρόν, καθώς προτεραιότητα έχει αυτή τη στιγμή η αναζήτηση θυμάτων και η παροχή ιατρικής βοήθειας» δήλωσε η Κιμ Μπαστιένς, εκπρόσωπος της αστυνομικής ζώνης της Αμβέρσας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διευκρίνισαν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον όγδοο όροφο του κτηρίου και όχι στον δέκατο, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Όταν τα πρώτα συνεργεία έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει μεγάλο μέρος του κτηρίου.

Σε συγκλονιστικό βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας άνδρας σκαρφάλωσε και πέρασε από το μπαλκόνι του στο παράθυρο ενός γείτονα για να ξεφύγει από τον μαύρο καπνό.

«Πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη πυρκαγιά», δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αμβέρσας. «Η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, αλλά δεν μπορεί πλέον να εξαπλωθεί. Αυτό είναι καλό νέο» πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την αναζήτηση θυμάτων στο κτίριο, χρησιμοποιώντας λίστα με ονόματα κατοίκων. «Έχουμε εντοπίσει κι άλλους ανθρώπους. Η ομάδα αναρρίχησης μας έχει επίσης κινητοποιηθεί για να εκκενώσει άτομα ανεξάρτητα από τα πυροσβεστικά οχήματα με σκάλες».
 

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