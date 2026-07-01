Ξέσπασε φωτιά στην Επ. Λευκωσίας: Επί ποδός οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και 35 μέλη του Τμήματος Δασών, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης δύο προωθητές γαιών.

Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη και οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεσή της. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.