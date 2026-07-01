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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Στο δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων ο πατέρας των δύο παιδιών – Ελεύθερη η σύντροφος του

 01.07.2026 - 15:33
Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Στο δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων ο πατέρας των δύο παιδιών – Ελεύθερη η σύντροφος του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες γύρω από το πρωτοφανές θρίλερ που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, με τον τραγικό θάνατο δύο ανήλικων παιδιών. Οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία, καθώς η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ανακοίνωσε επίσημα τα επόμενα βήματα στην πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τις αρχές των Βάσεων, ο πατέρας των δύο άτυχων παιδιών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια για τη διαδικασία προσωποκράτησής του. Την ίδια ώρα, η σύντροφος του πατέρα, η οποία είχε επίσης συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους νωρίτερα σήμερα.

Η Αστυνομία των Βάσεων κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο και ενεργό στάδιο. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω σχόλια αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος των παιδιών, ούτε και για τα αίτια που τον προκάλεσαν.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αποδέσμευση των σορών των παιδιών ή τις διευθετήσεις για την κηδεία τους. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως παραμένουν προσηλωμένες στη διεξαγωγή μιας ενδελεχούς και επαγγελματικής έρευνας, διαβεβαιώνοντας πως θα επανέλθουν με νεότερη ενημέρωση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τέλος, απευθύνεται θερμή έκκληση προς το κοινό και τα Μέσα Ενημέρωσης να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας και όλων των προσώπων που επηρεάζονται από αυτό το βαθύτατα τραγικό περιστατικό, κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου.

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