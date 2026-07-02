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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκρυβε ναρκωτικά σε μεταλλικό κλουβί σκύλου - Κατασχέθηκαν δύο κιλά κάνναβης – Συνελήφθη 63χρονος – Δείτε φωτογραφίες

 02.07.2026 - 06:48
Έκρυβε ναρκωτικά σε μεταλλικό κλουβί σκύλου - Κατασχέθηκαν δύο κιλά κάνναβης – Συνελήφθη 63χρονος – Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δράσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών, συνελήφθη χθες 63χρονος, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο περίπου κιλά κάνναβης.

Χθες το απόγευμα, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, ανέκοψαν για έλεγχο, στον δρόμο Ζυγίου–Μαρί, αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 500 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στο αγροτεμάχιο και στα υποστατικά που διατηρεί στην περιοχή Ζυγίου, όπου ύστερα από ενδελεχείς έρευνες των μελών της ΥΚΑΝ, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε μεταλλικό κλουβί σκύλου, τρεις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά περίπου 1 κιλό και 500 γραμμάρια κάνναβης.

Ακολούθως, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 339 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Επιπρόσθετα, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις, καθώς και το χρηματικό ποσό των 743 ευρώ, το οποίο διερευνάται κατά πόσο αποτελεί προϊόν εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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