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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αυτά είναι τα δύο αγοράκια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο – Η έκκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου

 02.07.2026 - 07:01
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αυτά είναι τα δύο αγοράκια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο – Η έκκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την τραγική υπόθεση θανάτου δύο μικρών αδελφών, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, που συγκλόνισε την κοινότητα της Ξυλοφάγου.

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Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από σχετική συνεδρίαση, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εντός της ημέρας θα εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματικής βοήθειας για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των δύο αδικοχαμένων παιδιών στην πατρίδα τους.

Δείτε την ανάρτηση:

 

 

 

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