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ΠΑΡΑ-THEMA

Τα είδαμε όλα: Πάρκαρε «κύριος» και έκλεισε την... έξοδο χώρου στάθμευσης - Δείτε φωτογραφία

 02.07.2026 - 20:34
Τα είδαμε όλα: Πάρκαρε «κύριος» και έκλεισε την... έξοδο χώρου στάθμευσης - Δείτε φωτογραφία

Αντιδράσεις προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στην Κύπρο, όταν οδηγός στάθμευσε το όχημά του με τρόπο που απέκλεισε την έξοδο χώρου στάθμευσης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οχήματα και να προκληθεί αναστάτωση στους οδηγούς.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσοι βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης αδυνατούσαν να εξέλθουν για αρκετή ώρα. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των παρευρισκομένων, οι οποίοι έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τους υπόλοιπους χρήστες του χώρου.

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