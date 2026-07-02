Τα είδαμε όλα: Πάρκαρε «κύριος» και έκλεισε την... έξοδο χώρου στάθμευσης - Δείτε φωτογραφία

Λετυμπιώτης: Αμετάθετος ο στόχος για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης
Ο στόχος της Λευκωσίας για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσοι βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης αδυνατούσαν να εξέλθουν για αρκετή ώρα. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των παρευρισκομένων, οι οποίοι έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τους υπόλοιπους χρήστες του χώρου.
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