Τα είδαμε όλα: Πάρκαρε «κύριος» και έκλεισε την... έξοδο χώρου στάθμευσης - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσοι βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης αδυνατούσαν να εξέλθουν για αρκετή ώρα. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των παρευρισκομένων, οι οποίοι έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τους υπόλοιπους χρήστες του χώρου.