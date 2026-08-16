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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία στον ορίζοντα: Πότε να αναμένουμε βροχές, καταγίδες αλλά και χαλάζι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 16.08.2026 - 19:20
Κακοκαιρία στον ορίζοντα: Πότε να αναμένουμε βροχές, καταγίδες αλλά και χαλάζι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ αργότερα, στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και αργότερα ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, περιοχές στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3, σύντομα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και αργότερα μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Τρίτη η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει άνοδο, για να ανέλθει κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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