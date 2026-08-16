Σοκαριστικό video: Αδέσποτη ρόδα εκτοξεύεται σε αυτοκινητόδρομο και διαλύει άλλο αυτοκίνητο στις ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο Interstate 76, κοντά στη λεωφόρο Girard. Το Tesla κινούνταν στο δυτικό ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου όταν οι ενσωματωμένες κάμερές του κατέγραψαν μια μεγάλη ρόδα να αναπηδά πάνω από το τσιμεντένιο διαχωριστικό και να κατευθύνεται ανεξέλεγκτα προς τα διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για τροχό βαρέος φορτηγού, ο οποίος αποκολλήθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η ρόδα χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα το Nissan Rogue που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο SUV. Το εμπρός μέρος καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, το παρμπρίζ έσπασε, ενώ ο προφυλακτήρας διαλύθηκε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Παρά τη δύναμη της σύγκρουσης, όλα δείχνουν ότι η δομή ασφαλείας του οχήματος λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί.

Ο οδηγός του Tesla δήλωσε ότι τη στιγμή του συμβάντος άκουσε μόνο έναν δυνατό θόρυβο πίσω του και δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Μόνο όταν παρακολούθησε αργότερα το βίντεο από τις κάμερες του αυτοκινήτου του αντιλήφθηκε πώς εξελίχθηκε το περιστατικό.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν από ποιο όχημα αποκολλήθηκε η ρόδα και τι προκάλεσε το ατύχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν υπήρξαν τραυματισμοί των επιβατών του Nissan Rogue.

Newsauto.gr