Οροθετήθηκε η πυρκαγιά στο Πισσούρι - Προστατεύτηκαν κατοικίες, σε επιφυλακή οι δυνάμεις

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν μεμονωμένες κατοικίες που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Ο Αρχιπύραρχος και Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών βρέθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχοντας τον συντονισμό της επιχείρησης.

Για λόγους ασφάλειας του κοινού, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε αποκοπή της τροχαίας κίνησης στον αυτοκινητόδρομο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν, πέραν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι Βρετανικές Βάσεις, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας, η Επαρχιακή Διοίκηση, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες Άτλας-Δίας, Kitas Weather, SupportCY, Blue Heart και Διάσωση 1.

Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.