Χάος από σφοδρή καταιγίδα στα κατεχόμενα - Έπεσαν πάσσαλοι, ξέσπασε φωτιά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «δήμου» Τρικώμου, την οποία αναδημοσιεύουν τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν φθορές στο οίκημα του κυνηγετικού συλλόγου Αγίου Ιακώβου - Μανδρών. Στο Αρναδί καταγράφηκε πτώση πασσάλων ηλεκτροδότησης, η οποία οδήγησε σε μικρής έκτασης πυρκαγιά που κατασβέστηκε άμεσα από συνεργεία πυρόσβεσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατάσβεσης σημειώθηκε θραύση κεντρικού αγωγού νερού, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η παροχή υδροδότησης στην κοινότητα μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης.

Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν παραλιακά τμήματα, ενώ απευθύνθηκε σύσταση προς τους πολίτες για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων, καθώς συνεργεία παραμένουν επί ποδός για την αποτίμηση των ζημιών και την αποκατάσταση των δικτύων.

ΚΥΠΕ