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ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Κρήτη για την απώλεια του Γιάννη που «έφυγε» νωρίς - «Καλό ταξίδι στο φως» - Δείτε φωτογραφία

 16.08.2026 - 18:23
Θλίψη στην Κρήτη για την απώλεια του Γιάννη που «έφυγε» νωρίς - «Καλό ταξίδι στο φως» - Δείτε φωτογραφία

Θλίψη επικρατεί στο Λιμενικό Σώμα και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν η είδηση του θανάτου του Γιάννη Μαγριπλή, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών.

Ο Γιάννης Μαγριπλής υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο Λιμενικό Σώμα αλλά και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ είχε υπηρετήσει και στη Λέρο ως μάχιμος λιμενικός.

Στη διάρκεια της υπηρεσίας του οι συνάδελφοί του είχαν να πουν τα καλύτερα, τόσο για την παρουσία του, όσο και για την προσφορά του.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και έδωσε μια μεγάλη και δύσκολη μάχη, από την οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει νικητής, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και όλους όσους τον ήξεραν.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 15:00, στον παλαιό μικρό ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

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