Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Εντοπίστηκαν δύο νεκροί από τις πυρκαγιές - Καίγονται σπίτια

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Σε χρονικό διάστημα 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με αναφορές πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων.

Εγκαυματίες

Το ΕΚΑΒ τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα στη Σαλαμίνα.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δύο πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη

Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Κινητοποιήθηκαν 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: skai.gr