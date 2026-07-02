Βουλή: Επιμένει για αντίστροφη μέτρηση στα φώτα φωτοεπισήμανσης - «Είναι θέμα οδικής ασφάλειας»

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι τα Δημόσια Έργα εξήγησαν στην Επιτροπή γιατί θεωρούν ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο σύστημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι η προσέγγιση των αρμόδιων αρχών είναι «εντελώς λανθασμένη».

Όπως είπε, έχουν δοθεί διάφορες δικαιολογίες, όμως σε μια περίοδο τεχνολογικής εξέλιξης είναι «απαράδεκτο και εκτός κοινής λογικής» να τίθεται ζήτημα συμβατότητας με τα έξυπνα φώτα ή άλλα συστήματα.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η Επιτροπή ζήτησε να κατατεθούν γραπτά υπομνήματα για τις επικοινωνίες που έγιναν με τις εταιρείες και πρόσθεσε ότι οι Βουλευτές θα επιμείνουν «μέχρι τέλους», ώστε να τοποθετηθούν χρονόμετρα στα φώτα τροχαίας όπου υπάρχουν συσκευές φωτοεπισήμανσης.

Σημείωσε ακόμη ότι οι οδηγοί αγχώνονται και δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν όταν πλησιάζουν σε φώτα τροχαίας με φωτοεπισήμανση, προσθέτοντας ότι το θέμα θα συνεχιστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης θεσπίστηκε με προληπτικό χαρακτήρα, αλλά «έχει καταλήξει να είναι ένα φοροεισπρακτικό εργαλείο στα χέρια του κράτους».

Ο κ. Φακοντής είπε ότι πολλοί οδηγοί έχουν επιβαρυνθεί με βαθμούς ποινής και εξώδικα, ενώ, όπως ανέφερε, τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης πρέπει να είναι αποτελεσματικό, να τοποθετείται στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου και να λειτουργεί προληπτικά.

Υπενθύμισε ακόμη ότι, κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ψηφίστηκε πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τοποθέτηση χρονομέτρων αντίστροφης μέτρησης στα φώτα τροχαίας όπου υπάρχουν κάμερες, η οποία, όπως είπε, αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Είναι ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες της Ασίας και της Αμερικής και σήμερα, με την ευρεία χρήση της τεχνολογίας, μπορεί να εφαρμοστεί και στην Κυπριακή Δημοκρατία», σημείωσε.

Εντός της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι η Επιτροπή θα επιμείνει στην τοποθέτηση χρονομέτρων, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση τεχνικών δυσκολιών, την ώρα που χρησιμοποιούνται προηγμένα συστήματα, όπως τεχνητή νοημοσύνη, για εντοπισμό οδηγών που κρατούν κινητά τηλέφωνα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ διερωτήθηκε πώς γίνεται σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα και η Κυβέρνηση να έχει διαφορετική θέση. Από την πλευρά του, ο κ. Φακοντής επέμεινε ότι η τοποθέτηση χρονομέτρων μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να γνωρίζει πότε αλλάζει το φως και να λειτουργήσει προληπτικά.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης αγοράστηκε χωρίς το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι «εκεί ξεκινά το πρόβλημα». Είπε ακόμη ότι δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό πως δεν μπορούν να τοποθετηθούν χρονόμετρα, προσθέτοντας ότι, εάν είχαν επιλεγεί εξαρχής τα κατάλληλα συστήματα και λογισμικά, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.

Η Βουλεύτρια του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου χαρακτήρισε το ζήτημα των χρονοδιακοπτών θέμα ασφάλειας και ανέφερε ότι η Βουλή είχε κινηθεί ορθά όταν ενέκρινε σχετική πρόταση νόμου. Αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή έξυπνων φώτων στη Λευκωσία, λέγοντας ότι αντί να διευκολύνουν το κυκλοφοριακό, δημιουργούν κινδύνους και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης είπε ότι θα επιμείνει στην τοποθέτηση χρονομέτρων αντίστροφης μέτρησης στα φώτα τροχαίας. Ανέφερε ότι τα λεγόμενα έξυπνα φώτα δημιουργούν προβλήματα, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αγία Φύλα στη Λεμεσό, και χαρακτήρισε απαράδεκτο να προβάλλεται αδυναμία τοποθέτησης χρονομέτρων.

Στην Επιτροπή, ο εκτελεστικός μηχανικός συγκοινωνιών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Αλέξης Αυγουστή, ανέφερε ότι το ζήτημα συνδέεται με τη λειτουργία των φώτων τροχαίας σε πραγματικό χρόνο και όχι με το σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο, όπως είπε, απλώς καταγράφει το χρώμα του φαναριού.

Εξήγησε ότι το σύστημα των φώτων τροχαίας έχει εσωτερική λειτουργία και η αλλαγή φάσεων και χρόνων γίνεται για σκοπούς προτεραιοποίησης, μεταξύ άλλων, πεζών, λεωφορείων και άλλων αναγκών. Ανέφερε επίσης ότι εταιρείες που εξετάστηκαν δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ορθή ένδειξη ενός συστήματος αντίστροφης μέτρησης σε κάθε περίπτωση.

Ο κ. Αυγουστή είπε ακόμη ότι προχωρεί έργο ύψους €7 εκατ. για εγκατάσταση νέου περιφερειακού συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου της τροχαίας, το οποίο αφορά 125 συμβολές σε Λευκωσία και Λεμεσό. Όπως ανέφερε, το Τμήμα αναμένει απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και εκτιμά ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση.

Το θέμα αναμένεται να επανέλθει ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών τον Σεπτέμβριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ